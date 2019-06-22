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РИА Новости

В Челябинске открыли памятник защитнику Отечества

Вчера, 12:47
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© Фото : Южно-Уральский патриотический центрВ Челябинске открыли памятник Защитнику Отечества
В Челябинске открыли памятник Защитнику Отечества
© Фото : Южно-Уральский патриотический центр
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В канун Всероссийского дня памяти и скорби, 21 июня, в Челябинске состоялось торжественное открытие памятника "Защитнику Отечества от благодарных потомков". Инициаторами установки мемориала стали региональные отделения общественных объединений “Поисковое движение России” и “Российское военно-историческое общество”.
“Испокон веков Урал считался опорным краем державы, и сегодня мы еще раз доказываем, что только совместными усилиями можно сделать большое и полезное дело”, – отметил руководитель регионального поискового центра Антон Шарпилов на церемонии открытия. В мероприятии также приняли участие представители Военно-исторического общества, Министерства образования и науки, управления по делам молодежи, члены поисковых отрядов и движения “Волонтеры Победы”.
Памятник изготовлен в Москве на средства Российского военно-исторического общества, которое спонсирует установку аналогичных монументов по всей стране. На постаменте выгравированы строки стихотворений фронтового поэта Владимира Олифиренко.
Автор проекта памятника, Ростислав Мединский, рассказал, что прообразом бронзового воина-освободителя стал Герой Советского Союза, командир 322-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, полковник Степан Николаевич Перекальский, погибший при освобождении Курска в феврале 1943 года.
Этот монумент стал первым памятником, установленным Военно-историческим обществом на Южном Урале. В дальнейшем планируется установка нескольких мемориалов в муниципалитетах области.
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Поисковое движение РоссииРоссийское военно-историческое обществоЧелябинскОбщество
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