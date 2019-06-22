В поселке Ханымей ЯНАО установили мемориал “Эхо войны”

Отряд уже более трех лет ведет поиск павших защитников Отечества, за это время найдены останки 40 бойцов Красной армии. Добровольцы работают на местах боев в Новгородской области и на рубежах обороны Севастополя. Из этих мест поисковики привезли подлинные свидетельства войны – гильзы, мины и осколки снарядов, которые стали частью мемориала в Ханымее.