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РИА Новости

В поселке Ханымей ЯНАО установили мемориал “Эхо войны”

11:14
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© Фото : Поисковый отряд “Следопыт”В поселке Ханымей ЯНАО установили мемориал “Эхо войны”
В поселке Ханымей ЯНАО установили мемориал “Эхо войны”
© Фото : Поисковый отряд “Следопыт”
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. 21 июня в поселке Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось открытие мемориала “Эхо войны”. Возле нового монумента прошла акция “Свеча памяти”.
Памятник, созданный жителем поселка Николаем Бушуевым, установлен по инициативе поискового отряда “Следопыт” – регионального отделения Поискового движения России.
Отряд уже более трех лет ведет поиск павших защитников Отечества, за это время найдены останки 40 бойцов Красной армии. Добровольцы работают на местах боев в Новгородской области и на рубежах обороны Севастополя. Из этих мест поисковики привезли подлинные свидетельства войны – гильзы, мины и осколки снарядов, которые стали частью мемориала в Ханымее.
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Поисковое движение РоссииЯмало-Ненецкий АООбщество
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