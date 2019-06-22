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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

10:59
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 743 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1326 человек (женщин – 398, детей – 676)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись семь граждан Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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