В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Хама – восемь, Идлиб – два", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.