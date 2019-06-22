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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:18
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Хама – восемь, Идлиб – два", - говорится в сообщении.
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
20 июня, 16:00
Асад обсудил с делегацией из России борьбу с терроризмом в Сирии
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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