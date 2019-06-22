Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Степана Полторака об ответном огне со стороны украинских силовиков говорит, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе не стоит на повестке дня у Киева, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Ранее Полторак заявил, что вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем открывать ответный огонь в Донбассе.
"То, что такие заявления делает министр обороны, то есть, лицо, которое имеет непосредственное отношение к власти на Украине, свидетельствует о конкретной позиции Киева: мирное урегулирование конфликта у них не стоит на повестке дня. О каком выполнении украинской стороной минских соглашений в такой ситуации может идти речь?" - сказал Бидёвка РИА Новости.
Он отметил, что министру обороны стоит называть вещи своими именами: "Вооруженные силы Украины будут открывать не ответный огонь, а продолжать военные провокации с целью террора жителей Донбасса".
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"В целом же громкие заявления о необходимости переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками, о прекращении войны на нашей земле все больше становятся похожими на шутку, однако такие методы неприменимы в политике - за сказанное всегда необходимо держать ответ", - добавил Бидёвка.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма заявлял, что украинские силовики должны перестать отвечать на обстрелы ради установления режима тишины. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовикам ответный огонь.