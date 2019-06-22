Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР

"То, что такие заявления делает министр обороны, то есть, лицо, которое имеет непосредственное отношение к власти на Украине, свидетельствует о конкретной позиции Киева: мирное урегулирование конфликта у них не стоит на повестке дня. О каком выполнении украинской стороной минских соглашений в такой ситуации может идти речь?" - сказал Бидёвка РИА Новости.