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РИА Новости

Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР

10:00
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Степана Полторака об ответном огне со стороны украинских силовиков говорит, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе не стоит на повестке дня у Киева, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Ранее Полторак заявил, что вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем открывать ответный огонь в Донбассе.
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"То, что такие заявления делает министр обороны, то есть, лицо, которое имеет непосредственное отношение к власти на Украине, свидетельствует о конкретной позиции Киева: мирное урегулирование конфликта у них не стоит на повестке дня. О каком выполнении украинской стороной минских соглашений в такой ситуации может идти речь?" - сказал Бидёвка РИА Новости.
Он отметил, что министру обороны стоит называть вещи своими именами: "Вооруженные силы Украины будут открывать не ответный огонь, а продолжать военные провокации с целью террора жителей Донбасса".
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"В целом же громкие заявления о необходимости переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками, о прекращении войны на нашей земле все больше становятся похожими на шутку, однако такие методы неприменимы в политике - за сказанное всегда необходимо держать ответ", - добавил Бидёвка.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма заявлял, что украинские силовики должны перестать отвечать на обстрелы ради установления режима тишины. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовикам ответный огонь.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРУкраинаВ мире
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