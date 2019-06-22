Авиарейсы из Уфы в Тбилиси будут выполняться по расписанию до 8 июля

УФА, 22 июн - РИА Новости. Авиарейсы из Уфы в Тбилиси до 8 июля будут выполняться по расписанию - два раза в неделю, официального запроса о приостановке полетов от грузинской авиакомпании в аэропорт не поступало, сообщили РИА Новости в международном аэропорте "Уфа".

"Сегодняшний рейс, который осуществляют "Грузинские авиалинии", как и все рейсы до 8 июля, будет выполняться согласно расписания. Официального запроса по приостановке полетов от грузинской авиакомпании в адрес аэропорта не поступало", - сказал агентству представитель уфимского аэропорта.

По его данным, авиасообщение из Грузии в Уфу открылось 12 апреля 2019 года.

"Летают два раза в неделю. На сегодняшний день было выполнено 23 рейса на прилет и вылет", - пояснил собеседник.

По данным онлайн-табло, самолет из Тбилиси прилетит в Уфу 23.55 по местному времени 22 июня.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.