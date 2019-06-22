Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

ТОКИО, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.

"Это непросто, но я хотел бы достичь прогресса", - приводит слова Абэ, прозвучавшие в эфире телеканала Yomiuri

Кроме того, в отношении опасений, которые существуют у российской стороны по поводу различных аспектов военного союза Японии и США, он заявил, что "переговоры (с Россией - ред.) изначально вел, исходя из японо-американских союзнических отношений".

"Я хочу найти пути решения этих проблем", - сказал Абэ.