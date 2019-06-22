Управление ООН по правам человека оставит своих представителей в Венесуэле

КАРАКАС, 22 июн - РИА Новости. Представители верховного комиссара ООН по правам человека останутся в Венесуэле для мониторинга ситуации, сообщила журналистам сама комиссар Мишель Бачелет.
"Мы достигли договоренности с правительством о том, что небольшая команда из двух человек останется здесь, чтобы оказывать техническую поддержку и следить за ситуацией", - сказала она по итогам встречи с президентом Николасом Мадуро.
Бачелет также выразила беспокойство ухудшением экономической ситуации в стране. "Я говорила с представителями правительства о необходимости поиска срочных решений при поддержке ООН, которая смогла усилить присутствие в Венесуэле", - сказала верховный комиссар.
По ее мнению, санкции США в отношении золота и экспорта нефти усугубили экономический кризис в Венесуэле.
Комиссар также назвала критической ситуацию в здравоохранении из-за отсутствия необходимых медикаментов.
Бачелет посетила Венесуэлу 19-21 июня для оценки ситуации с правами человека в стране.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.