Управление ООН по правам человека оставит своих представителей в Венесуэле

КАРАКАС, 22 июн - РИА Новости. Представители верховного комиссара ООН по правам человека останутся в Венесуэле для мониторинга ситуации, сообщила журналистам сама комиссар Мишель Бачелет.

"Мы достигли договоренности с правительством о том, что небольшая команда из двух человек останется здесь, чтобы оказывать техническую поддержку и следить за ситуацией", - сказала она по итогам встречи с президентом Николасом Мадуро.

Бачелет также выразила беспокойство ухудшением экономической ситуации в стране. "Я говорила с представителями правительства о необходимости поиска срочных решений при поддержке ООН, которая смогла усилить присутствие в Венесуэле", - сказала верховный комиссар.

По ее мнению, санкции США в отношении золота и экспорта нефти усугубили экономический кризис в Венесуэле.

Комиссар также назвала критической ситуацию в здравоохранении из-за отсутствия необходимых медикаментов.

Бачелет посетила Венесуэлу 19-21 июня для оценки ситуации с правами человека в стране.