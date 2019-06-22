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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро оценил итоги визита верховного комиссара ООН по правам человека

04:48
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн – РИА Новости. Визит в Венесуэлу верховного комиссара ООН Мишель Бачелет позволил продвинуться в сфере прав человека, считает президент страны Николас Мадуро.
Бачелет провела ряд встреч в Венесуэле 19-21 июня. В частности, она встретилась с главой Национального учредительного собрания, с руководством Генпрокуратуры и Верховного суда.
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…и сорок разбойников. Помпео разочаровался в венесуэльской оппозицииКак-то совсем пропал Хуан. Не то чтобы его не хватало. Но он же взял за правило раз в месяц объявлять о финале операции "Свобода". А после 2-го мая ‒ как отрезало. Не иначе как кое-кому готовят замену. Нам, например, это знакомо.
"Я считаю, что это был хороший визит… Сегодня во время визита Мишель Бачелет мы сделали первый шаг к сближению между венесуэльским государством, венесуэльским обществом для развития отношений в области прав человека, мы продвигаемся вперед. Я думаю, что этот визит был успешным для всей Венесуэлы и системы международного права", - сказал Мадуро по итогам встречи с Бачелет. Его выступление транслировалось в Twitter.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаМишель БачелетНиколас МадуроВенесуэлаООНВ мире
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