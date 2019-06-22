Мадуро оценил итоги визита верховного комиссара ООН по правам человека

…и сорок разбойников. Помпео разочаровался в венесуэльской оппозиции Как-то совсем пропал Хуан. Не то чтобы его не хватало. Но он же взял за правило раз в месяц объявлять о финале операции "Свобода". А после 2-го мая ‒ как отрезало. Не иначе как кое-кому готовят замену. Нам, например, это знакомо.