Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ

МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Еще один человек погиб в ходе беспорядков в Гондурасе, где идут протесты против президента Хуана Орландо Эрнандеса.

Как сообщает гондурасский портал Pais , погиб 17-летний юноша, убитый якобы военной полицией после его участия в перекрытии одной из дорог. Общее число погибших в стране при протестах достигло трех человек.

В четверг президент Эрнандес сообщил о принятом национальным советом обороны и безопасности решении развернуть войска и силы полиции по всей территории страны на фоне продолжающихся беспорядков и манифестаций.