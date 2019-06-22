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РИА Новости

В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию

01:15
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Условием отмены запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация ситуации в стране, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РБК.
"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", — подчеркнул он.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
Вечером 21 июня президент России подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительство обязано обеспечить возвращение на родину временно находящихся в Грузии россиян.
Песков объяснил решение Путина как вынужденную рестрикцию, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан.
Акции протеста против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия начались в Тбилиси 20 июня. Днем радикалы захватили здание парламента, где находились российские парламентарии, а вечером предприняли еще одну попытку штурма. К радикалам присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства. Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Вчера, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
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ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ПесковРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Грузинам полезно вспомнить о санкциях на боржом и вино. Пусть толкают свою продукцию в Европу, там их знают и любят.
22 июня, 02:45
Василий Пупкин
11260004
всё правильно, действовать как в случае не так уж и давних наших конфликтов с турцией. сделать им официальное заявление. турции добавили, что одними помидорами ихнее "баловство" не обойдётся, а грузии объяснить, что её "шалости" одним боржоми не обойдутся
22 июня, 03:28
sergei_kabakov
9400003
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