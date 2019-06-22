В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Условием отмены запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация ситуации в стране, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РБК.
"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", — подчеркнул он.
Вечером 21 июня президент России подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительство обязано обеспечить возвращение на родину временно находящихся в Грузии россиян.
Песков объяснил решение Путина как вынужденную рестрикцию, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан.
Акции протеста против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия начались в Тбилиси 20 июня. Днем радикалы захватили здание парламента, где находились российские парламентарии, а вечером предприняли еще одну попытку штурма. К радикалам присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства. Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.