В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека

МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Сразу четыре вооруженных атаки были совершены в пятницу утром против сотрудников прокуратуры штата Халиско в районе города Гвадалахара.

Как сообщает портал Excelsior , в результате столкновений погибли два сотрудника местной полиции, а также были убиты двое нападавших и еще двое ранены. Еще три нападавших захвачены полицией и доставлены в прокуратуру.

Нападения произошли почти одновременно в муниципалитетах Сапопан и Тлахомулько. Одна из перестрелок длилась порядка часа, власти привлекли даже вертолеты и около 300 сотрудников полиции и армии для подавления огня бандитов, отмечает портал Universal.