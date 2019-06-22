В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019

Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

"Скажется, конечно. Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно", - рассказали РИА Новости в одном из отелей в центре Тбилиси.

Жалуются также владельцы общепитов и водители такси.

"Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм - это экономика, деньги, вливания", - говорят они.