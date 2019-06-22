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РИА Новости
Тверская область

Руденя: мы никогда не забудем этот подвиг

08:00
22
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. Традиционная патриотическая акция "Свеча Памяти" прошла в субботу, 22 июня - в День памяти и скорби - у Обелиска Победы в Твери. Участники мероприятия почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за свободу Родины.

"С первых дней Великой Отечественной войны наш народ жил в едином порыве: "Все для фронта! Все для Победы!" Мы никогда не забудем этот подвиг. Каждый год, в день и час начала Великой Отечественной войны, по всей России молодые люди зажигают свечи в память о тех, кто отдал жизнь за Родину. Вечная память всем защитникам Отечества. Пусть небо над нашей любимой Россией всегда будет мирным", – сказал губернатор области Игорь Руденя, приявший участие в акции.

Участники акции возложили цветы к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Савва.
От Обелиска Победы стартовал автобусный рейд по воинским захоронениям города. В ходе рейда планируется посетить 9 захоронений.
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Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушли более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. За годы войны фашисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2,1 тысячи учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибли более 278 тысяч жителей Калининской области (в границах области военного времени).
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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