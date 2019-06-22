Руденя: мы никогда не забудем этот подвиг

"С первых дней Великой Отечественной войны наш народ жил в едином порыве: "Все для фронта! Все для Победы!" Мы никогда не забудем этот подвиг. Каждый год, в день и час начала Великой Отечественной войны, по всей России молодые люди зажигают свечи в память о тех, кто отдал жизнь за Родину. Вечная память всем защитникам Отечества. Пусть небо над нашей любимой Россией всегда будет мирным", – сказал губернатор области Игорь Руденя, приявший участие в акции.