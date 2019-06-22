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РИА Новости

Apple готовит побег из Китая

08:00
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© AFP 2019 / Peter ParksПокупатель радуется приобретению планшетов компании Apple в Пекине, Китай
Покупатель радуется приобретению планшетов компании Apple в Пекине, Китай
© AFP 2019 / Peter Parks
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Среди главных пострадавших в американо-китайской торговой войне рискует оказаться корпорация Apple, для которой КНР стала главной производственной базой. Опасаясь, что импортные пошлины в итоге распространятся и на "яблочные" устройства, гигант Кремниевой долины готовится перенести три десятка заводов из Китая в страны Юго-Восточной Азии и Мексику. Какими проблемами для компании и ее клиентов могут обернуться эти планы — в материале РИА Новости.

Подсчитали убытки

Запрет Дональда Трампа на сотрудничество американских фирм с Huawei обострил торговый конфликт Пекина и Вашингтона. Microsoft, Intel, ARM, Qualcomm, Broadcom прекратили поставки китайскому телекоммуникационному гиганту.
В Huawei оценили возможные потери в 30 миллиардов долларов на ближайшие два года. Грядущие убытки подсчитывают и американские производители.

Один из крупнейших американских чипмейкеров Broadcom сообщил, что лишится двух миллиардов долларов прибыли из-за санкций Вашингтона. Это известие стоило компании девяти миллиардов долларов рыночной стоимости из-за подешевевших на девять процентов акций.

Qualcom и Intel, опасаясь за финансовые показатели, даже выступили с призывом к правительству США ослабить санкции в отношении Huawei.
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Между тем, больше всего неприятностей из-за обострения торговой войны ждет Apple, поскольку 90 процентов производственных мощностей компании размещено в Китае.
Трамп уже пообещал главе Apple Тиму Куку, что новые пошлины, которые он грозится ввести на китайские товары, не затронут устройства и аксессуары, собранные в Китае по заказу "яблочников".
С другой стороны, основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй призвал китайские власти не мстить — не вводить ответных мер против Apple. Он заявил, что не одобряет возможных ответных мер Пекина в отношении американской компании и будет первым, кто выступит против таких ограничений.
Однако гигант Кремниевой долины, похоже, уже ни в чем не уверен. Чтобы уберечь американских потребителей от повышения цен на свою продукцию, которая рискует подорожать на 10-25 процентов в случае нового витка торговой войны, Apple собралась частично вывести производство из Китая.
Как утверждало в конце мая издание DigiTimes, за пределами Китая начнут собирать ограниченные партии MacBook и iPad. А на днях газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источник в компании сообщила: Apple действительно изучает возможность вывода из КНР от 15 до 30 процентов производственных мощностей.
© AFP 2019 / Nicholas KammГенеральный директор Apple Тим Кук слушает президента США Дональда Трампа во время круглого стола в Белом доме в Вашингтоне
Генеральный директор Apple Тим Кук слушает президента США Дональда Трампа во время круглого стола в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
Генеральный директор Apple Тим Кук слушает президента США Дональда Трампа во время круглого стола в Белом доме в Вашингтоне

Как утверждает издание, руководство Apple уже попросило ключевых поставщиков — Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec — оценить затраты на предполагаемое перемещение производства в Индию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы ведения бизнеса там.

Продажи падают

Американский инвестбанк Goldman Sachs считает, что запрет на продажу продукции Apple в Китае может больно ударить по компании. По оценкам аналитиков, прибыль в этом случае рухнет на 29 процентов. И это еще мягкий сценарий. Впрочем, более жесткие варианты маловероятны, поскольку они негативно повлияли бы на китайскую технологическую экосистему и рынок труда.
Сейчас Китай приносит Apple около четверти всей выручки, то есть около 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, потенциальные потери — порядка 15 миллиардов ежегодно.
Кроме того, если Пекин выполнит свою угрозу и введет 25-процентный тариф на американские товары в ответ на план Трампа обложить пошлинами весь импорт из Китая, изделия Apple резко подорожают.
И хотя Тим Кук в июне заявил, что он этого "не ожидает", аналитики JP Morgan отмечают: потребители все с большей неохотой переходят на обновленные iPhone. Чтобы компенсировать влияние пошлин, корпорации придется поднять розничные цены, а это неизбежно обернется обвалом продаж.
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В данный момент около 17 процентов продаж iPhone приходится на Китай. Но показатели снижаются: во втором финансовом квартале — на 21 процент в годовом исчислении. Apple серьезно потеснили местные игроки, в первую очередь Xiaomi и Huawei.
Наблюдатели уверены: перенос производства из Китая, где вокруг Apple выстроена огромная экосистема из логистических компаний и поставщиков комплектующих, будет "болезненным и трудным". В стране множество квалифицированных работников, а инфраструктура, в отличие от других азиатских стран, более устойчива и меньше подвержена таким проблемам, как перебои с электроэнергией.

По оценкам аналитиков, на "переезд" уйдет не менее полутора лет, а первые результаты появятся не раньше чем через два-три года. При этом доходы компании снизятся на 10-15 процентов.

Впрочем, как утверждает агентство Nikkei, Apple намерена вывести часть производства из Китая независимо от того, как будет развиваться торговый спор. "Низкая рождаемость, более высокие затраты на рабочую силу в КНР и риск чрезмерной централизации производства в одной стране — неблагоприятные факторы, которые никуда не денутся", — цитирует издание одного из топ-менеджеров компании.
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торговая войнаДональд ТрампТим КукAppleКитайСШАЭкономика
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