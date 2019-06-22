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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

23 июня: Воскресенье всех святых

10:00
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Религиозные праздники 23 июня
Воскресенье Всех святых
В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) православная церковь вспоминает все множество святых, "которые просияли и которым надлежит просиять благодатью Святого Духа во всем мире от Адама и до Второго Пришествия Христова".
Соборное поминовение всех мучеников началось в восточной части Римской империи еще в конце IV – начале V века: святой Иоанн Златоуст в проповеди на память "всех святых, по всему миру пострадавших" говорит, что этот праздник совершается через неделю после Пятидесятницы.
Было подобное празднование и на западе Римской империи: 13 мая 609 года папа Вонифатий IV освятил в Риме бывший Пантеон как храм во имя Пресвятой Богородицы и всех мучеников, а в в первой половине VIII века папа Григорий III освятил во имя Всех святых одну из часовен базилики святого Петра и установил ежегодное празднование этого события.
Апостол Павел называет святыми всех верующих христиан. К святости, по учению церкви, призван каждый. И история знает немало случаев, когда святыми становились, казалось бы, совершенно потерянные для Бога люди. Сколько их, христианских святых? О подвиге тысяч и тысяч подвижников мы не узнаем никогда. Мы не узнаем обо всех мучениках первых веков, о всех подвижниках и монахах, ушедших от мира чтобы горячо молиться за весь мир, о всех верующих, погибших во времена гонений.
В этот день церковь напоминает о том, что святость – это не удел отдельных личностей, а цель жизни каждого христианина. Сама способность к святости заложена в нас Творцом, и святые своей жизнью показывают, к какой высоте богоподобия призван и способен человек.
А еще в этот день отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"
Эту икону иногда называют еще "Симоновым проречением" - на ней символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: "И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец" (Лк. 2634-35).
На этой иконе Богоматерь изображается с семью воткнутыми в сердце мечами: по три справа и слева и один внизу. Число семь символизируетет полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных Богородицей в ее земной жизни. Но страдает она теперь не оттого, что видит муки Сына, распятого на кресте, ее душу пронзают острые стрелы наших грехов - семь главных греховных страстей человека.
Празднование иконе совершается в неделю Всех Святых (первое воскресенье после Троицы).
Один из списков этой иконы особо почитается в Италии. Во время Великой Отечественной войны на юге Воронежской области стояли воевавшие на стороне нацистов итальянские горнострелковые части. Во второй половине декабря 1942 года солдаты из взвода лейтенанта Джузеппе Перего нашли в разрушенном от бомбежек доме икону "Умягчение злых сердец" и отдали Madonna del Don ("Донскую Мадонну") своем капеллану отцу Поликарпо. Когда в январе 1943 года остатки разбитого итальянского корпуса отступали, капеллан взял "Донскую Мадонну" с собой в Италию. В Местре (материковая часть Венеции) специально для нее построили часовню, до сих пор остающуюся местом паломничества родных и близких итальянских солдат, погибших в России.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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