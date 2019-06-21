В Совфеде призвали страны подумать о безопасности своих граждан в Грузии

Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента. Архивное фото

Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иностранным государствам, также как и России, следует озаботиться безопасностью своих граждан в Грузии, где в последние дни сложилась крайне тревожная ситуация, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Этот комитет является профильным и занимается, в том числе, вопросами туризма.

"Полностью поддерживаю решение президента приостановить авиасообщение с Грузией, поскольку в текущей ситуации нельзя гарантировать безопасность авиаперевозок", - отметил Рязанский.

Он также подчеркнул, что "другим странам также следует в условиях волнений и хаоса в Грузии озаботиться вопросами безопасности своих граждан".

Рязанский подчеркнул, что по логике, сначала нужно обеспечить безопасность авиаперевозок, чтобы вывести из Грузии находящихся там в туристических поездках россиян. Поскольку именно самолетом можно вывести основное число граждан.