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РИА Новости

В Совфеде призвали страны подумать о безопасности своих граждан в Грузии

Вчера, 22:12
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иностранным государствам, также как и России, следует озаботиться безопасностью своих граждан в Грузии, где в последние дни сложилась крайне тревожная ситуация, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Этот комитет является профильным и занимается, в том числе, вопросами туризма.
"Полностью поддерживаю решение президента приостановить авиасообщение с Грузией, поскольку в текущей ситуации нельзя гарантировать безопасность авиаперевозок", - отметил Рязанский.
Он также подчеркнул, что "другим странам также следует в условиях волнений и хаоса в Грузии озаботиться вопросами безопасности своих граждан".
Рязанский подчеркнул, что по логике, сначала нужно обеспечить безопасность авиаперевозок, чтобы вывести из Грузии находящихся там в туристических поездках россиян. Поскольку именно самолетом можно вывести основное число граждан.
Сенатор также полагает, что туристические потоки вместо Грузии направятся на курорты Краснодарского края, в Абхазию и Турцию.
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