В Госдуме прокомментировали указ о прекращении авиасообщения с Грузией

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией защитит россиян от возможных провокаций, заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Президент России Владимир Путин своим указом с 8 июля 2019 года запретил авиакомпаниям РФ осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии, а также поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

"Президент правильно сделал. Потому что безопасность граждан России, где бы они ни находились, - это прерогатива государства. Поэтому те провокации, которые происходят в Тбилиси, они направлены конкретно, чисто против России, против граждан России", - сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий отметил, что российские туристы, посещающие Грузию - это один из источников дохода экономики страны.

"На наших граждан возможны нападения, возможны провокации ... Элементарные похищения и убийства ... Поэтому нашим гражданам лучше покинуть эту страну, пока там не наведут порядок. А нас есть прекрасные места - Черноморское побережье, Краснодарский край. У нас пожалуйста - Дальний Восток, Байкал, у нас очень много прекрасных мест, где можно спокойно отдохнуть и еще лучше узнать свою страну", - заключил депутат.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.