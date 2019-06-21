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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан

Вчера, 21:58
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Госдеп США в ежегодном докладе вновь обвинил правительство КНР в нарушении свободы вероисповедания граждан.
"Согласно данным неправительственных организаций и сообщениям СМИ, правительство (КНР) продолжило контролировать вероисповедание (граждан) и ограничивать деятельность и личные свободы на вероисповедание в случаях, когда оно видит в них угрозу интересам Коммунистической партии Китая", - говорится в опубликованном в пятницу докладе.
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В качестве источника информации внешнеполитическое ведомство США приводит данные религиозных и правозащитных организаций, а также публикации СМИ. Со ссылкой на их данные госдеп сообщает о том, что "с апреля 2017 года власти (КНР) задержали по меньшей мере 800 тысяч, а возможно до 2 миллионов уйгуров, этнических казахов и других представителей мусульманских групп, в подавляющем большинстве граждан КНР". В связи "с масштабом и серьезностью сообщений о нарушении религиозных свобод в регионе, в этом году Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) вынесен в отдельную главу доклада".
Пекин ранее неоднократно отрицал обвинения в дискриминации уйгуров, категорически опровергая обвинения в притеснении мусульманского меньшинства в стране.
Авторы доклада госдепа также со ссылкой на данные различных изданий и НПО указывают на ущемление в Китае свобод христианской и других религий. "Есть сообщения, что власти осуществляют действия, которые ведут к смерти, насильственному исчезновению, изъятию органов в заключении из-за их вероисповедания или принадлежности (к религии)", - говорится в докладе, в котором рассматривается ситуация с обеспечениям свободы вероисповедания в различных странах мира.
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Религия и мировоззрениеГосударственный департамент СШАКитайСШАВ мире
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