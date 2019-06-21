В Совфеде рассказали о последствиях событий в Тбилиси

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Потепление в российско-грузинских отношениях, наметившееся в последние годы, отброшено снова на годы назад из-за последних событий, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Некое потепление, наметившееся в последние годы в отношениях между нашими странами, отброшено снова на годы назад, и это сделано усилиями грузинских политиков", - сказал Джабаров.