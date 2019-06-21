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РИА Новости

В Совфеде рассказали о последствиях событий в Тбилиси

Вчера, 21:55
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Потепление в российско-грузинских отношениях, наметившееся в последние годы, отброшено снова на годы назад из-за последних событий, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Некое потепление, наметившееся в последние годы в отношениях между нашими странами, отброшено снова на годы назад, и это сделано усилиями грузинских политиков", - сказал Джабаров.
"Пусть Европа посмотрит, кого они хотят приглашать в НАТО", - добавил сенатор.
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