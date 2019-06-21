В Московском зоопарке у уникальной пары рысей появились котята

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве у десятилетних рысей - Гайки и Чипа - родились два детеныша, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
Сейчас малышам месяц, и все время они проводят рядом с матерью.
Вес котят примерно 500 граммов, уточнить его, а также осмотреть рысят можно будет только через пару месяцев.
"Пока самка не подпускает к детенышам посторонних, - рассказывают в пресс-службе зоосада. - Она регулярно переносит котят из одного укрытия в другое: в природе рыси и другие кошачьи делают это, чтобы сбить с толку хищников, которые могут найти детенышей по запаху".
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что многие годы специалисты работали над тем, чтобы соединить Гайку и Чипа, однако животные достаточно прохладно относились друг другу. Только в 2017 году у рысей появилось первое потомство.
"Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом для рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей - своеобразный прайд, члены которого живут в тесном контакте друг с другом, - пояснила она. - Для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд - явление уникальное".
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