Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Появившееся в твиттер-аккаунте Роскомнадзора сообщение с употреблением непечатной лексики является частью флешмоба, Появившееся в твиттер-аккаунте Роскомнадзора сообщение с употреблением непечатной лексики является частью флешмоба, объяснил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее один из пользователей твиттера опубликовал памятку Роскомнадзора по употреблению мата в СМИ, где регулятор демонстрировал, как правильно цензурировать обсценную лексику.

Пост Роскомнадзора в твиттере. Скриншот. Пост Роскомнадзора в твиттере. Скриншот.

Официальный аккаунт РКН прокомментировал этот пост, употребив в отношении подписчика корректно "закрашенный" мат.

"Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света?" — написал представитель ведомства. Все непечатные выражения Роскомнадзор употребил согласно памятке.

"Лучше тысячу раз объяснить СМИ, как нужно соблюдать закон, чем один раз наказать за его нарушение. Поэтому мы и присоединились к этому флешмобу", — заключил Ампелонский в комментарии RNS