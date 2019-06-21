Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Появившееся в твиттер-аккаунте Роскомнадзора сообщение с употреблением непечатной лексики является частью флешмоба, объяснил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее один из пользователей твиттера опубликовал памятку Роскомнадзора по употреблению мата в СМИ, где регулятор демонстрировал, как правильно цензурировать обсценную лексику.
Пост Роскомнадзора в твиттере. Скриншот.
Пост Роскомнадзора в твиттере. Скриншот.
Официальный аккаунт РКН прокомментировал этот пост, употребив в отношении подписчика корректно "закрашенный" мат.
"Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света?" — написал представитель ведомства. Все непечатные выражения Роскомнадзор употребил согласно памятке.
"Лучше тысячу раз объяснить СМИ, как нужно соблюдать закон, чем один раз наказать за его нарушение. Поэтому мы и присоединились к этому флешмобу", — заключил Ампелонский в комментарии RNS.
На прошлой неделе один из пользователей твиттера пожаловался на прохожих, отказывающихся брать рекламные листовки. Его пост стал популярным в Сети и многие аккаунты компаний стали пародировать стиль возмущенного пользователя.
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