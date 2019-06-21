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РИА Новости

Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства

Вчера, 21:05
12601
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Появившееся в твиттер-аккаунте Роскомнадзора сообщение с употреблением непечатной лексики является частью флешмоба, объяснил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее один из пользователей твиттера опубликовал памятку Роскомнадзора по употреблению мата в СМИ, где регулятор демонстрировал, как правильно цензурировать обсценную лексику.
Пост Роскомнадзора в твиттере. Скриншот.
Пост Роскомнадзора в твиттере. Скриншот.
Пост Роскомнадзора в твиттере. Скриншот.
Официальный аккаунт РКН прокомментировал этот пост, употребив в отношении подписчика корректно "закрашенный" мат.
"Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света?" — написал представитель ведомства. Все непечатные выражения Роскомнадзор употребил согласно памятке.
"Лучше тысячу раз объяснить СМИ, как нужно соблюдать закон, чем один раз наказать за его нарушение. Поэтому мы и присоединились к этому флешмобу", — заключил Ампелонский в комментарии RNS.
На прошлой неделе один из пользователей твиттера пожаловался на прохожих, отказывающихся брать рекламные листовки. Его пост стал популярным в Сети и многие аккаунты компаний стали пародировать стиль возмущенного пользователя.
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Популярные комментарии
Почему я написал так, как советует Роскомнадзор, а коммент удалили?? Риа, я буду на вас жаловаться! В Роскомнадзор!
21 июня, 22:17
Шаман Поддатый
15190001
А ria учит, что даже если комментарий не содержит запрещенных слов, то это вовсе не значит, что комментарий не будет удалён.
21 июня, 22:05
Ne To
2040001
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