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РИА Новости

На границе сектора Газа 70 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами

Вчера, 20:55
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ГАЗА, 21 июн - РИА Новости. В столкновениях с израильскими военными на восточной границе сектора Газа пострадали 70 палестинцев, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Семьдесят палестинцев, в том числе два сотрудника скорой помощи, пострадали в 63-ю пятницу ("Великого марша возвращения" - ред.) в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа", - заявил он.
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
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По информации агентства ВАФА, израильские военные применили боевые патроны и слезоточивый газ против участников протеста.
Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.
С первого "марша возвращения", который состоялся 30 марта 2018 года, в столкновениях с израильскими войсками погибли 306 палестинцев, более 17,5 тысячи получили ранения, в том числе более 680 палестинских медиков.
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