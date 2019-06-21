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РИА Новости
Туризм

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Грузию

Вчера, 20:11
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендует туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, сообщило ведомство в пятницу.
Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам в интересах безопасности воздерживаться от поездок в Грузию. Ростуризм вслед за российским внешнеполитическим ведомством также рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Вчера, 13:24
Ситуация непредсказуемая. Стоит ли российским туристам ехать в Грузию? В ходе волнений в Тбилиси пострадали 240 человек, из них более ста остаются в больницах, сообщил грузинский Минздрав. В эфире радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев дал советы туристам, которые сейчас находятся в Грузии.
"Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Ростуризм рекомендует в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Грузию, о текущей ситуации в стране, а также порядке изменения или расторжения договора.
Российским туристам, в настоящее время находящимся в Грузии, в ведомстве напоминают о бдительности, а также просят избегать мест массового скопления людей и принять необходимые меры безопасности. Более того, Ростуризм призывает туристов не покидать гостиницы без необходимости - за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
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