В Тбилиси мужчину задержали за изготовление "коктейлей Молотова"

Министерство отмечает, что правоохранители задержали мужчину в тот момент, когда он планировал использовать бутылки с зажигательной смесью на акции в центре Тбилиси. По данным ведомства, задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.