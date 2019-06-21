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РИА Новости

Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии в пятницу ситуацию вокруг Ирана и цены на нефть, говорится в сообщении Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль Саудом. Два лидера обсудили решающую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на глобальном нефтяном рынке. Они также обсудили угрозу эскалации из-за поведения иранского режима", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом.
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Дональд ТрампСаудовская АравияИранСШАВ мире
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