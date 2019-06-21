Власти Татарстана помогут обратившейся к Путину семье беженцев из Украины

КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Муниципальные власти окажут материальную и другую возможную помощь семье беженцев из Украины, проживающей сейчас в Набережных Челнах и обратившейся в четверг на прямую линию с президентом РФ за помощью в получении российского гражданства, сообщает мэрия города.

Семья Люльковичей живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны. В семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили получить статус беженцев. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии.

Глава семейства Владимир Люлькович в ходе прямой линии просил помочь в вопросе получения гражданства. Президент РФ напомнил, что недавно начал действовать указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в РФ, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. По его словам, необходимы некоторые коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути и оперативнее.

Уже в ходе прямой линии президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным чиновникам администрации Набережных Челнов навестить семью и после детального разговора подготовить предложения по вариантам решения вопроса.

"Президент республики Татарстан попросил еще раз с вами встретиться. Мы утром разговаривали с министром внутренних дел республики Татарстан Артемом Хохориным, он своим подчиненным дал поручения, касающиеся миграционной службы. Федеральные структуры поручение получили, в рамках действующего законодательства решение будет найдено. Учитывая ваши невысокие доходы, мы окажем материальную помощь", – цитирует пресс-служба слова мэра города Наиля Магдеева на встрече с семьей.

Отмечается, что перед встречей с мэром глава семейства прибыл из УФМС, где сдал все необходимые документы. "Самый главный вопрос, который необходимо решить, и потом многие вопросы были бы сняты с повестки дня, – это гражданство", - заметил Магдеев.

По словам мэра, эта встреча с семьёй не последняя. "То, что касается моральной, материальной и иной поддержки, естественно, муниципалитет эту поддержку будет оказывать… Словом, думаю, что и дальше все у семьи Люльковичей сложится хорошо. Мы в этом вопросе окажем содействие", - сказал он.