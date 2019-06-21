В ОЭЗ под Воронежем разместят производство перфорированных листов

Правительство РФ утвердило 6 января создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" на территории Воронежской области. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 миллиардов рублей. Шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. По данным облправительства, ОЭЗ разместится на территории Новоусманского района, в ней планируется создать 15-20 новых высокотехнологичных производств.