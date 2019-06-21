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РИА Новости
Воронежская область

В ОЭЗ под Воронежем разместят производство перфорированных листов

Вчера, 19:14
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Компания ООО "ПерфоГрад" планирует построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем производство перфорированных листов для нужд энергетического комплекса, АПК и строительной отрасли, сообщило в пятницу правительство области.
Председатель совета директоров ООО "ПерфоГрад" Александр Сухарев представил 21 июня губернатору Александру Гусеву инвестиционный проект по производству металлических перфорированных конструкций на территории ОЭЗ "Центр".
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"Планируется создание современного производства перфорированных листов, которое обеспечит выпуск экспортно-ориентированной продукции широкого применения для нужд энергетического комплекса, АПК, строительной отрасли. Реализация проекта к 2021 году позволит выйти на экспортные рынки стран участников ЕАЭС и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
Предприятие планируется оснастить новым высокопроизводительным и высокоточным немецким оборудованием.
"Александр Гусев выразил заинтересованность в реализации проекта и обратил внимание на необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест", - сообщает облправительство.
Правительство РФ утвердило 6 января создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" на территории Воронежской области. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 миллиардов рублей. Шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. По данным облправительства, ОЭЗ разместится на территории Новоусманского района, в ней планируется создать 15-20 новых высокотехнологичных производств.
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