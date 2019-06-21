В ОЭЗ под Воронежем разместят производство перфорированных листов

ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Компания ООО "ПерфоГрад" планирует построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем производство перфорированных листов для нужд энергетического комплекса, АПК и строительной отрасли, сообщило в пятницу правительство области.
Председатель совета директоров ООО "ПерфоГрад" Александр Сухарев представил 21 июня губернатору Александру Гусеву инвестиционный проект по производству металлических перфорированных конструкций на территории ОЭЗ "Центр".
"Планируется создание современного производства перфорированных листов, которое обеспечит выпуск экспортно-ориентированной продукции широкого применения для нужд энергетического комплекса, АПК, строительной отрасли. Реализация проекта к 2021 году позволит выйти на экспортные рынки стран участников ЕАЭС и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
Предприятие планируется оснастить новым высокопроизводительным и высокоточным немецким оборудованием.
"Александр Гусев выразил заинтересованность в реализации проекта и обратил внимание на необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест", - сообщает облправительство.
Правительство РФ утвердило 6 января создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" на территории Воронежской области. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 миллиардов рублей. Шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. По данным облправительства, ОЭЗ разместится на территории Новоусманского района, в ней планируется создать 15-20 новых высокотехнологичных производств.