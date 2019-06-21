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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в драке жителя Чемодановки

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
ПЕНЗА, 21 июн - РИА Новости. Опасности для жизни пострадавшего в массовой драке жителя села Чемодановка больше нет, однако пациент остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Пензенской области.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.
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"Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Идет длительный процесс выведения (его) из тяжелого состояния, отмечается четкая положительная динамика, все критические состояния купированы", - сказала собеседница агентства.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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