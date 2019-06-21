Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в драке жителя Чемодановки

ПЕНЗА, 21 июн - РИА Новости. Опасности для жизни пострадавшего в массовой драке жителя села Чемодановка больше нет, однако пациент остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Пензенской области.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.

"Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Идет длительный процесс выведения (его) из тяжелого состояния, отмечается четкая положительная динамика, все критические состояния купированы", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.