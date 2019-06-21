В Пермском крае беременная выжила после жестокого нападения

ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Беременная женщина в городе Кунгур в Пермском крае выжила после жестокого нападения, проведя два дня с тяжелыми ранениями в овощной яме; подозреваемый в нападении задержан, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, в понедельник 33-летний житель Кунгура напал с ножом на свою бывшую возлюбленную и нанес ей множество ударов, после чего он сбросил 31-летнюю беременную женщину в заброшенную овощную яму, вход в которую замаскировал.

Спустя два дня пострадавшую обнаружили прохожие, женщина с тяжелыми ранениями грудной клетки была доставлена в Кунгурскую горбольницу, сообщили в СК, уточнив, что благодаря своевременной медицинской помощи женщина выжила.

"По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний бывший сожитель потерпевшей", - говорится в сообщении.