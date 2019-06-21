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РИА Новости

В Пермском крае беременная выжила после жестокого нападения

Вчера, 18:15
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ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Беременная женщина в городе Кунгур в Пермском крае выжила после жестокого нападения, проведя два дня с тяжелыми ранениями в овощной яме; подозреваемый в нападении задержан, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.
По данным следствия, в понедельник 33-летний житель Кунгура напал с ножом на свою бывшую возлюбленную и нанес ей множество ударов, после чего он сбросил 31-летнюю беременную женщину в заброшенную овощную яму, вход в которую замаскировал.
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
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Спустя два дня пострадавшую обнаружили прохожие, женщина с тяжелыми ранениями грудной клетки была доставлена в Кунгурскую горбольницу, сообщили в СК, уточнив, что благодаря своевременной медицинской помощи женщина выжила.
"По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний бывший сожитель потерпевшей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, проводится сбор доказательств, уточнили в СК.
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