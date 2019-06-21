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РИА Новости

Поисковики почтили память героев ВОВ в Астрахани и Таганроге

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Астраханское региональное "Поисковое движение России"Поисковики почтили память героев ВОВ в Астрахани и Таганроге
Поисковики почтили память героев ВОВ в Астрахани и Таганроге
© РИА Новости / Астраханское региональное "Поисковое движение России"
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. 20 июня в ряде городов России прошли акции, посвященные Дню памяти начала Великой Отечественной войны. Мероприятия, в частности в Астрахани и Таганроге, были организованы Поисковым движением России.
Астраханцы проводили в последний путь красноармейца Ахмеда Утешева, который более 70 лет считался пропавшим без вести. Он погиб в конце 1941 – начале 1942 года под Севастополем. Его похоронили в Братском саду села Красный Яр, сообщает региональное отделение Поискового движения России.
В мероприятии приняли участие представители регионального отделения поискового движения, местные власти и родственники погибшего.
"Я очень рад, просто нет слов, как будто камень с души свалился. Спасибо большое поисковикам, они делают большую работу", – поделился племянник красноармейца Салават Утешев.
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В городе Таганроге Ростовской области состоялась торжественная передача находок, сделанных добровольцами регионального отделения Поискового движения России на местах боев, в фонды будущего музея Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".
Среди находок ростовских поисковиков обломок самолета "Бостон", найденного два года назад, фотографии и личные документы летчиков, уникальные бронещиты, которые немецкие войска использовали на Миус-фронте, корпуса авиабомб, несколько подписанных вещей советских солдат.
"Только в этом году мы с ростовским региональным отделением Поискового движения России провели уже три значимых и интересных мероприятия, и я каждый раз понимаю, какой неисчерпаемый талантливый и патриотический потенциал имеется в российском обществе", – отметила председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Петровна Стенякина.
Поисковое движение России – самая крупная организация, занимающаяся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За шесть лет работы движения его участниками были подняты останки более 120 тысяч советских солдат и офицеров, установлено более 6000 имен и судеб защитников Отечества.
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Поисковое движение РоссииАстраханьРостовская областьТаганрогОбщество
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