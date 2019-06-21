Глава Военного комитета ЕС планирует посетить Донбасс

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Председатель Военного комитета Европейского союза генерал Клаудио Грациано на встрече с замминистра иностранных дел Украины Егором Божко заявил, что намерен посетить Донбасс.

"Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину и посещу восточные регионы и проведу встречи с должностными лицами министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и руководством Операции объединенных сил", - приводит слова Грациано пресс-служба МИД Украины в пятницу.