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РИА Новости

Глава Военного комитета ЕС планирует посетить Донбасс

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Председатель Военного комитета Европейского союза генерал Клаудио Грациано на встрече с замминистра иностранных дел Украины Егором Божко заявил, что намерен посетить Донбасс.
"Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину и посещу восточные регионы и проведу встречи с должностными лицами министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и руководством Операции объединенных сил", - приводит слова Грациано пресс-служба МИД Украины в пятницу.
Кроме того, он подтвердил повышенное внимание Военного комитета ЕС к развитию ситуации в Донбассе. Также сообщается, что стороны обсудили развитие сотрудничества в формате Украина-ЕС в контексте "общей политики безопасности и обороны ЕС, налаживание прямых контактов по линии оборонных ведомств".
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
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