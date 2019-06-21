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РИА Новости

В Тюмени потушили пожар в мансарде шестиэтажки

Вчера, 17:42
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Пожарные потушили открытое горение мансарды на верхнем, шестом этаже жилого дома в Тюмени, площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Хохрякова поступило в дежурную часть в 13.29 (11.29 мск). По информации МЧС, огнем был охвачен мансардный этаж.
"В 16.25 (14.25 мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. В 17.29 (15.29 мск) – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.
Сведений о погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается, уточнили РИА Новости в МЧС.
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