В Тюмени потушили пожар в мансарде шестиэтажки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Пожарные потушили открытое горение мансарды на верхнем, шестом этаже жилого дома в Тюмени, площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Хохрякова поступило в дежурную часть в 13.29 (11.29 мск). По информации МЧС, огнем был охвачен мансардный этаж.

"В 16.25 (14.25 мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. В 17.29 (15.29 мск) – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.