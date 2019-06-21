Польша экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина

Сообщается, что генеральная прокуратура РФ направила в Минюст Польши запрос о выдаче Новомлинцева для привлечения к уголовной ответственности 13 сентября 2018 года. По данным следствия, Новомлинцев похитил свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей. На эти деньги он пообещал организовать поставку грузового автотранспорта и полуприцепа из Германии. Но обязательства не исполнил и скрылся. Он был объявлен в розыск. НЦБ Интерпола Польши сообщило о задержании Новомлинцева 16 августа 2018 года.