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РИА Новости

Польша экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина

Вчера, 17:33
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Польша выдала России мужчину, который обещал организовать поставку транспорта из Германии в РФ, но похитил деньги и скрылся, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Двадцать первого июня российскими правоохранительными органами доставлен в Москву Виталий Новомлинцев, обвиняемый в совершении преступления ... "мошенничество", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что генеральная прокуратура РФ направила в Минюст Польши запрос о выдаче Новомлинцева для привлечения к уголовной ответственности 13 сентября 2018 года. По данным следствия, Новомлинцев похитил свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей. На эти деньги он пообещал организовать поставку грузового автотранспорта и полуприцепа из Германии. Но обязательства не исполнил и скрылся. Он был объявлен в розыск. НЦБ Интерпола Польши сообщило о задержании Новомлинцева 16 августа 2018 года.
"Пятнадцатого мая компетентными органами Республики Польша принято решение об удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Новомлинцева в Россию", - добавляется в сообщении.
Дело Новомлинцева находится в производстве ГСУ ГУ МВД РФ по Волгоградской области.
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