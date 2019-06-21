Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T17:32Z
https://ria.ru/20190621/1555798361.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155294/39/1552943978_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a5a86ebff0319ec31fcb36b17496ef36.jpg
РИА Новости

Перенос запуска "Спектра-РГ" не помешает решению научных задач

Вчера, 17:32
347
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Сотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июн - РИА Новости. Задержка запуска российско-немецкой астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" не повлияет на решение поставленных научных задач, заявил журналистам заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов.
Пуск ракеты "Протон-М" с Байконура, планировавшийся 21 июня, был перенесен из-за неполадок с аккумулятором "Спектра-РГ". После работ повторный старт будет возможен 12-13 июля.
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
Вчера, 17:27
В Роскосмосе назвали перенос запуска "Спектра-РГ" перестраховочной мерой
"Мы заранее планировали запуск обсерватории и понимали, что подготовка к запуску такого сложного аппарата может иметь всякие особенности... предусмотрели два стартовых окна. Это не повлияет на решение научных задач", - сказал Хайлов.
Научная нагрузка аппарата - рентгеновский телескоп eROSITA и российский телескоп ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове, дополняет немецкий прибор в более жестком диапазоне энергий. Аппарат был собран в подмосковном НПО имени Лавочкина.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
20 июня, 15:40
Глава РАН и Рогозин проследят за запуском телескопа "Спектр-РГ" с Байконура
За четыре года работы телескоп сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов вселенной по заявкам мирового научного сообщества. Примечательно, что "Спектр-РГ" станет первым российским аппаратом, который отправится в окрестность именно точки L2 (точек Лагранжа несколько, L2 расположена за Землей, если смотреть со стороны Солнца).
Ожидается, что космическая обсерватория обнаружит около 100 тысяч массивных скоплений галактик (фактически всех подобных объектов в наблюдаемой части Вселенной), около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, сотен тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятков тысяч звездообразующих галактик и много других объектов, в том числе неизвестной природы, а также проведет детальное исследование свойств горячей межзвездной и межгалактической плазмы.
401001
Обсудить 0
Михаил ХайловРоскосмосРИА Наука
Рекомендуем
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
В Роскосмосе назвали перенос запуска "Спектра-РГ" перестраховочной мерой
РИА
Новости
Ракета космического назначения Протон-М
Роскосмос подтвердил причину переноса пуска ракеты "Протон-М"
Глава РАН и Рогозин проследят за запуском телескопа "Спектр-РГ" с Байконура
Ракета космического назначения Протон-М
Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"
Лента
новостей
Сотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата Спектр-РГ. Архивное фото
Источник рассказал, что вызвало проблему с телескопом "Спектр-РГ"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5. Архивное фото
Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов
Ракету "Протон-М" могут снять со стартового комплекса, сообщил источник
Ракеты-носители Протон-М в цехе Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева
Пуск ракеты "Протон" с телескопом "Спектр-РГ" может состояться 12 июля
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
Космодром Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
С космодрома Куру запустили ракету-носитель Ariane 5
Логотип информационного агентства Sputnik
Исследование показало рост аудитории Sputnik и RT во Франции
Подводная лодка Б-435 Черноморского флота РФ в Севастополе
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния