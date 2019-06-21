Перенос запуска "Спектра-РГ" не помешает решению научных задач

Сотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июн - РИА Новости. Задержка запуска российско-немецкой астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" не повлияет на решение поставленных научных задач, заявил журналистам заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов.

Пуск ракеты "Протон-М" с Байконура, планировавшийся 21 июня, был перенесен из-за неполадок с аккумулятором "Спектра-РГ". После работ повторный старт будет возможен 12-13 июля.

"Мы заранее планировали запуск обсерватории и понимали, что подготовка к запуску такого сложного аппарата может иметь всякие особенности... предусмотрели два стартовых окна. Это не повлияет на решение научных задач", - сказал Хайлов.

Научная нагрузка аппарата - рентгеновский телескоп eROSITA и российский телескоп ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове, дополняет немецкий прибор в более жестком диапазоне энергий. Аппарат был собран в подмосковном НПО имени Лавочкина.

За четыре года работы телескоп сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов вселенной по заявкам мирового научного сообщества. Примечательно, что "Спектр-РГ" станет первым российским аппаратом, который отправится в окрестность именно точки L2 (точек Лагранжа несколько, L2 расположена за Землей, если смотреть со стороны Солнца).