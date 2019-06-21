Футуролог Митио Каку посетил лунную станцию в VR-проекте РИА Новости

"Я считаю, что мы в начале большого пути, который потенциально может полностью изменить правила игры, поскольку раньше истории были плоскими, двумерными, не было эффекта погружения, – отметил Митио Каку, сняв очки виртуальной реальности. – Мы, пользователи, не взаимодействовали с новостями, теперь же VR всё меняет, мы погружаемся в историю, становимся её частью. Виртуальная реальность сейчас на подъёме и с течением времени будет совершенствоваться до степени смешения с реальностью".