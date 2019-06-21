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РИА Новости

Футуролог Митио Каку посетил лунную станцию в VR-проекте РИА Новости

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Виталий БелоусовФутуролог Митио Каку посетил лунную станцию в VR-проекте РИА Новости
Футуролог Митио Каку посетил лунную станцию в VR-проекте РИА Новости
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Ученый, популяризатор науки, один из самых влиятельных футурологов мира Митио Каку ознакомился на III Форуме социальных инноваций регионов с VR-проектом РИА Новости "Лунная станция". Он убежден, что технологии виртуальной реальности изменят ход развития человечества.
VR-проект РИА Новости "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2030 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи проекта могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах.

"Я считаю, что мы в начале большого пути, который потенциально может полностью изменить правила игры, поскольку раньше истории были плоскими, двумерными, не было эффекта погружения, – отметил Митио Каку, сняв очки виртуальной реальности. – Мы, пользователи, не взаимодействовали с новостями, теперь же VR всё меняет, мы погружаемся в историю, становимся её частью. Виртуальная реальность сейчас на подъёме и с течением времени будет совершенствоваться до степени смешения с реальностью".

"В будущем VR будет настолько реалистичной, что человек не будет осознавать, что он находится в виртуальной реальности. На мой взгляд, это в корне изменит систему образования, программы обучения персонала, индустрию развлечений, вообще то, как мы воспринимаем реальность", – считает футуролог.
III Форум социальных инноваций регионов проходит с 19 по 21 июня на ВДНХ. Он объединяет более 3000 участников из всех субъектов Российской Федерации – представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения. Основная тема форума — роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером III Форума социальных инноваций регионов. На стенде агентства работает мобильная студия радио Sputnik и презентационная зона РИА.Lab. Все желающие могут ознакомиться с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR). Техническим партнером презентации VR-проекта "Лунная станция" выступает компания HTC VIVE. VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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