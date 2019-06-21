В Роскосмосе назвали перенос запуска "Спектра-РГ" перестраховочной мерой

"Проигнорировать этот факт мы не могли. Мы проанализировали все возможные риски от работы с данным отклонением и приняли решение, что надо спокойно разобраться в ситуации... Рассматривался вариант осуществления запуска. В принципе, можно было и осуществлять запуск. Но эту обсерваторию мы делали 10 лет с нашими немецкими коллегами. Я думаю, что сдвижка на несколько недель - это не та цена, которую нужно платить за такую уникальную космическую обсерваторию", - сказал Хайлов.