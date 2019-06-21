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РИА Новости

В Роскосмосе назвали перенос запуска "Спектра-РГ" перестраховочной мерой

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июн - РИА Новости. Запуск российско-немецкой астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" можно было бы провести и с неисправностью, перенос является перестраховочной мерой, сообщил журналистам заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов.
Пуск ракеты "Протон-М" с Байконура, планировавшийся 21 июня, был перенесен из-за неполадок с аккумулятором "Спектра-РГ". Повторный старт будет возможен 12-13 июля.
"Проигнорировать этот факт мы не могли. Мы проанализировали все возможные риски от работы с данным отклонением и приняли решение, что надо спокойно разобраться в ситуации... Рассматривался вариант осуществления запуска. В принципе, можно было и осуществлять запуск. Но эту обсерваторию мы делали 10 лет с нашими немецкими коллегами. Я думаю, что сдвижка на несколько недель - это не та цена, которую нужно платить за такую уникальную космическую обсерваторию", - сказал Хайлов.
Научная нагрузка аппарата - рентгеновский телескоп eROSITA и российский телескоп ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове, дополняет немецкий прибор в более жестком диапазоне энергий. Аппарат был собран в подмосковном НПО имени Лавочкина.
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За четыре года работы телескоп сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов вселенной по заявкам мирового научного сообщества. Примечательно, что "Спектр-РГ" станет первым российским аппаратом, который отправится в окрестность именно точки L2 (точек Лагранжа несколько, L2 расположена за Землей, если смотреть со стороны Солнца).
Ожидается, что космическая обсерватория обнаружит около 100 тысяч массивных скоплений галактик (фактически всех подобных объектов в наблюдаемой части Вселенной), около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, сотен тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятков тысяч звездообразующих галактик и много других объектов, в том числе неизвестной природы, а также проведет детальное исследование свойств горячей межзвездной и межгалактической плазмы.
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