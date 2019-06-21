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РИА Новости

Emirates и Flydubai изменили маршруты из-за ситуации в Персидском заливе

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates
© РИА Новости / Александр Вильф
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ДУБАЙ, 21 июн - РИА Новости. Эмиратские авиакомпании Emirates и Flydubai изменили маршруты своих рейсов после того, как власти США запретили американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает в пятницу эмиратское издание Khaleej Times.
"В свете сложившейся ситуации Emirates приняли меры предосторожности, включая перенаправление всех рейсов из зон потенциального конфликта", - приводит издание слова представителя Emirates.
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При этом, по данным интернет-сервиса по отслеживанию полетов flightradar24.com, Emirates продолжает совершать полеты над материковой частью Ирана и Оманским заливом.
"Мы внесли изменения в некоторые из существующих маршрутов полетов в регионе в качестве меры предосторожности",- цитирует издание заявление авиакомпании Flydubai.
В свою очередь, эмиратская авиакомпания Etihad из Абу-Даби заявила, что примет решение по поводу изменения маршрутов, после того как детально изучит указания, полученные американскими авиакомпаниями от управления гражданской авиации (FAA) США.
Ранее управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.
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Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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