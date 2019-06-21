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РИА Новости

Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин
Отец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
"Мала вероятность, что мы посетим ее, поскольку получение визы - достаточно длительные сроки, это общеизвестно после известных событий, поэтому вряд ли мы попадем туда. Опять же семья - это семья, и надеемся, что 5 ноября для нее закончатся эти испытания и ее депортируют в кратчайшее время, хотя могут быть и там осложнения по части последующей депортации, осложнение по срокам", - заявил Бутин, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности посещения заключенной родственниками.
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Он отметил, что имеющихся сейчас возможностей общения Бутиной с родственниками недостаточно, хотя тот факт, что сейчас она занимается трудовой деятельностью - преподает другим заключенным, - это облегчает ее пребывание в неволе.
"Психологическое состояние устойчивое, ей стало даже легче сейчас, чем во время пребывания в СИЗО, у нее происходит общение с людьми, есть возможность на улице появиться, солнце увидеть - она девять месяцев вообще солнце не видела, питание получше", - добавил Бутин.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября.
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