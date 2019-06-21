Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.

"Мала вероятность, что мы посетим ее, поскольку получение визы - достаточно длительные сроки, это общеизвестно после известных событий, поэтому вряд ли мы попадем туда. Опять же семья - это семья, и надеемся, что 5 ноября для нее закончатся эти испытания и ее депортируют в кратчайшее время, хотя могут быть и там осложнения по части последующей депортации, осложнение по срокам", - заявил Бутин, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности посещения заключенной родственниками.

Он отметил, что имеющихся сейчас возможностей общения Бутиной с родственниками недостаточно, хотя тот факт, что сейчас она занимается трудовой деятельностью - преподает другим заключенным, - это облегчает ее пребывание в неволе.

"Психологическое состояние устойчивое, ей стало даже легче сейчас, чем во время пребывания в СИЗО, у нее происходит общение с людьми, есть возможность на улице появиться, солнце увидеть - она девять месяцев вообще солнце не видела, питание получше", - добавил Бутин.