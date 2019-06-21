В Хабаровске завели дело о присвоении 558,5 миллиона рублей

Военная прокуратура гарнизона Комсомольска-на-Амуре выяснила, что компания "Тоннельный отряд №12 - Бамтоннельстрой" "получила 558,5 миллиона рублей в качестве аванса по договору субподряда на строительство объектов одной из воинских частей".

"Однако принятые на себя обязательства по строительству гендиректор этой компании не выполнил, а перечисленные компании денежные средства использовал по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением государственного контракта", - говорится в релизе.