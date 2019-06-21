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РИА Новости

В Хабаровске завели дело о присвоении 558,5 миллиона рублей

Вчера, 16:56
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гендиректор компании присвоил 558,5 миллиона рублей, выделенных по гособоронзаказу на строительство объектов одной из воинских частей в Хабаровском крае, сообщается в пятницу на сайте Главной военной прокуратуры.
Военная прокуратура гарнизона Комсомольска-на-Амуре выяснила, что компания "Тоннельный отряд №12 - Бамтоннельстрой" "получила 558,5 миллиона рублей в качестве аванса по договору субподряда на строительство объектов одной из воинских частей".
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"Однако принятые на себя обязательства по строительству гендиректор этой компании не выполнил, а перечисленные компании денежные средства использовал по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением государственного контракта", - говорится в релизе.
Прокуратура переслала материалы следователям, которые возбудили уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере".
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ХабаровскПроисшествия
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