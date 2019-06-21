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РИА Новости

Минприроды отвергло идею о передаче заброшенных сельхозземель под леса

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛес на юге Приморского края
Лес на юге Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минприроды РФ отвергло идею российского отделения Greenpeace, которое предложило отдать заброшенные сельскохозяйственные угодья под лесные плантации.
Ранее на этой неделе Минприроды опубликовало правила использования, защиты и воспроизводства лесов на землях сельхозназначения. Согласно этому документу, владельцы заросших сельхозземель должны или начать вести на них хозяйство, или передать в лесной фонд.
"Без колоссальных государственных субсидий вернуть неиспользуемые земли в сельхозоборот невозможно. Но на них можно выращивать лес, который менее требователен к климату и богатству почвы и нуждается в менее затратном уходе", - считают в Greenpeace.
Минприроды в ответе на запрос РИА Новости пояснило, что "на землях сельскохозяйственного назначения ведение лесного фермерства и лесного хозяйства противоречит Земельному кодексу". "Для ведения лесного хозяйства, в том числе для заготовки древесины, предназначены земли лесного фонда", - отметили в ведомстве.
14 июня, 18:47
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МинприродыGreenpeaceРоссияОбщество
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