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РИА Новости

В аэропорт в Северной Осетии поступило ложное сообщение о минировании

Вчера, 16:46
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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Сообщение о "минировании" аэропорта "Владикавказ" в Беслане Северной Осетии оказалось ложным, сообщает МВД по региону.
"Сегодня в 12:55 в дежурную часть МВД по Республике Северная Осетия – Алания поступило сообщение о заминировании аэропорта "Владикавказ", расположенного в Беслане. По тревоге были подняты все наряды полиции и экстренных служб", - говорится в сообщении.
В целях обеспечения безопасности и правопорядка территория аэропорта была оцеплена сотрудниками МВД, а люди, находящиеся в здании и на территории аэропорта, были эвакуированы, добавляется в сообщении.
"В результате обследования сотрудниками кинологической службы, служебными собаками и специальными техническими средствами взрывные устройства не обнаружены. Данное сообщения не нашло своего подтверждения", - отметили в МВД.
В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к передаче ложного сообщения об акте терроризма, аэропорт работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве.
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