В аэропорт в Северной Осетии поступило ложное сообщение о минировании

ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Сообщение о "минировании" аэропорта "Владикавказ" в Беслане Северной Осетии оказалось ложным, сообщает МВД по региону.

"Сегодня в 12:55 в дежурную часть МВД по Республике Северная Осетия – Алания поступило сообщение о заминировании аэропорта "Владикавказ", расположенного в Беслане. По тревоге были подняты все наряды полиции и экстренных служб", - говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности и правопорядка территория аэропорта была оцеплена сотрудниками МВД, а люди, находящиеся в здании и на территории аэропорта, были эвакуированы, добавляется в сообщении.

"В результате обследования сотрудниками кинологической службы, служебными собаками и специальными техническими средствами взрывные устройства не обнаружены. Данное сообщения не нашло своего подтверждения", - отметили в МВД.