Глава МИД Греции будет присутствовать на интронизации архиепископа Америки

АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Йоргос Катрунгалос будет представлять греческое правительство на церемонии интронизации нового главы греческой православной архиепископии Америки Элпидофора, сообщила пресс-служба министерства.

Интронизация пройдет 22 июня в кафедральном соборе Святой Троицы в Нью-Йорке.

Место архиепископа Америки стало вакантным после того, как 91-летний Димитрий 4 мая подал на встрече с Константинопольским патриархом Варфоломеем прошение об отставке после 20-летнего пастырства. Синод Константинопольской церкви на заседании 9 мая принял его отставку.

Члены Синода 11 мая проголосовали единогласно за избрание митрополита Прусского Элпидофора архиепископом Америки. При этом в Константинополе не принимали во внимание мнение американской архиепископии и в списке кандидатов не было ни одного архиерея из Америки.