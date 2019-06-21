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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава МИД Греции будет присутствовать на интронизации архиепископа Америки

Вчера, 16:42
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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Йоргос Катрунгалос будет представлять греческое правительство на церемонии интронизации нового главы греческой православной архиепископии Америки Элпидофора, сообщила пресс-служба министерства.
Интронизация пройдет 22 июня в кафедральном соборе Святой Троицы в Нью-Йорке.
Место архиепископа Америки стало вакантным после того, как 91-летний Димитрий 4 мая подал на встрече с Константинопольским патриархом Варфоломеем прошение об отставке после 20-летнего пастырства. Синод Константинопольской церкви на заседании 9 мая принял его отставку.
Митрополит Прусский Элпидофор
11 мая, 12:08
Архиепископом Америки стал митрополит Прусский Элпидофор
Члены Синода 11 мая проголосовали единогласно за избрание митрополита Прусского Элпидофора архиепископом Америки. При этом в Константинополе не принимали во внимание мнение американской архиепископии и в списке кандидатов не было ни одного архиерея из Америки.
Элпидофор во время посещения Афин после избрания встречался с главой МИД Катрунгалосом, архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом, рядом чиновников.
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Религия и мировоззрениерелигия
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