МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, а также посетит церемонию открытия II Европейских игр.

Кроме того, как ожидается, глава российского правительства будет принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проведёт двусторонние встречи с главами Молдавии и Сербии.

Как сообщили в российском правительстве, в ходе переговоров Медведева и Румаса планируется обсудить сотрудничества, в том числе в инвестиционной, нефтегазовой и агропромышленной сферах. Особое внимание будет уделено перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил ранее журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин после четырёхчасового заседания рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции сблизились на 90%. Теперь, по его словам, обсуждение предстоит продолжить премьерам, которые могут сделать новый серьёзный шаг.

Важными встречами в Минске, по мнению экспертов, станут беседы Медведева с лидерами Сербии и Молдавии.

Переговоры с Вучичем пройдут на фоне обострения ситуации на Балканах после того, как спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово провели на севере края акцию 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

Что же касается встречи Медведева с Додоном, она состоится через несколько дней после окончания в Молдавии крупного политического кризиса.

В начале июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. После нескольких дней противостояния Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду, после чего новый кабмин приступил к полноценной работе.

Додон заявил накануне, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство, неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС И Россией, половина - с Евросоюзом.