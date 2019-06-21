Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T16:35Z
https://ria.ru/20190621/1555795875.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155579/67/1555796709_0:126:3108:1874_1036x0_80_0_0_0b13886e80d4aa44d996728d941c7682.jpg
РИА Новости

Медведев прибыл в Минск

Вчера, 16:35
365
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии встречи в аэропорту Минска. 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии встречи в аэропорту Минска. 21 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, а также посетит церемонию открытия II Европейских игр.
Кроме того, как ожидается, глава российского правительства будет принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проведёт двусторонние встречи с главами Молдавии и Сербии.
Как сообщили в российском правительстве, в ходе переговоров Медведева и Румаса планируется обсудить сотрудничества, в том числе в инвестиционной, нефтегазовой и агропромышленной сферах. Особое внимание будет уделено перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил ранее журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин после четырёхчасового заседания рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции сблизились на 90%. Теперь, по его словам, обсуждение предстоит продолжить премьерам, которые могут сделать новый серьёзный шаг.
Важными встречами в Минске, по мнению экспертов, станут беседы Медведева с лидерами Сербии и Молдавии.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Вчера, 13:25
Медведев призвал к сотрудничеству в сфере кибербезопасности
Переговоры с Вучичем пройдут на фоне обострения ситуации на Балканах после того, как спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово провели на севере края акцию 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Что же касается встречи Медведева с Додоном, она состоится через несколько дней после окончания в Молдавии крупного политического кризиса.
В начале июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
Открытие Дома болельщиков команды России на II Европейских играх
Вчера, 16:30
Глава ОКР встретился со сборной России на Европейских играх в Минске
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. После нескольких дней противостояния Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду, после чего новый кабмин приступил к полноценной работе.
Додон заявил накануне, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство, неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС И Россией, половина - с Евросоюзом.
Впервые левые и правые партии объединились, и сейчас надо "поддержать это хрупкое равновесие" в стране, отметил Додон.
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Вчера, 13:32
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал свои братом
500002
Обсудить 0
Игорь ДодонДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоМолдавияБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске. 21 июня 2019
Медведев проводит переговоры с белорусским коллегой в Минске
РИА
Новости
Оппозиция попросила КС Украины признать неконституционным закон о госязыке
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Полпред Зеленского заявил, что закон об импичменте противоречит Конституции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев провел в Минске переговоры с Вучичем
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
Медведев провел переговоры с Додоном в Минске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске. 21 июня 2019
Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции
Сергей Гаврилов
Гаврилов не исключил, что станет священником
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал свои братом
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
Медведев заявил о необходимости допконсультаций по интеграции с Белоруссией
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Президент США Дональд Трамп
Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
В ДНР заявили о гибели двух человек за неделю из-за обстрелов
Омбудсмен проверяет информацию об избиении малолетних детей в Петербурге
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния