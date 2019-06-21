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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Прохоров: Москва готова оказать адресную поддержку немецким инвесторам

Вчера, 16:34
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© Фото : пресс-служба ДИПППрохоров: Москва готова оказать адресную поддержку немецким инвесторам
Прохоров: Москва готова оказать адресную поддержку немецким инвесторам
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Москва готова оказать адресную поддержку немецким инвесторам в виде подбора площадок для локализации производств, налоговых льгот и заключения офсетных контрактов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП) Александр Прохоров.
В рамках рабочего визита в Германию глава ДИПП принял участие в панельной дискуссии PwC Russianclub "Инвестиции в Россию - прямо сейчас. Почему немецкие компании должны инвестировать в Россию". В мероприятии, прошедшем в Берлине, участвовали представители порядка 40 промышленных предприятий Германии, среди которых - фармацевтические компании, разработчики инновационных технологий и услуг для промышленных предприятий и многие другие.

"Москва открыта к взаимодействию и готова предложить ряд направлений для дальнейшего выстраивания крепких и плодотворных взаимоотношений с германскими коллегами. В первую очередь – это адресная поддержка иностранных инвесторов в виде подбора площадок для локализации производств, налоговых льгот, возможность заключения офсетных контрактов. Также драйвером успешной инвестиционной деятельности столицы является программа развития города, большая часть инвестиций в рамках которой предназначена для приоритетных проектов в социальной, транспортной сферах и для благоустройства города", - приводит слова Прохорова пресс-служба ДИПП.

Он также рассказал германским предпринимателям об инфраструктуре города, инвестиционном климате и требованиях, предъявляемых к московским производствам.
В рамках визита Прохоров посетил центр инноваций EUREF-CAMPUS, где ознакомился с деятельностью компаний, ведущих разработку решений для оптимизации энергосистем городов с учетом воздействия на окружающую среду. На территории центра изобретают и в пилотном режиме реализуют свои проекты ведущие германские компании в сфере возобновляемых источников энергии, интеллектуальных сетей, городской инфраструктуры.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
7 июня, 23:00
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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