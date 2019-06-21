В ДНР заявили о гибели двух человек за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 21 июня — РИА Новости. Два человека погибли, шесть получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 14 по 20 июня 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек... погибли двое военнослужащих республики", - сказал представитель ведомства.