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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели двух человек за неделю из-за обстрелов

Вчера, 16:34
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ДОНЕЦК, 21 июня — РИА Новости. Два человека погибли, шесть получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 14 по 20 июня 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек... погибли двое военнослужащих республики", - сказал представитель ведомства.
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В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 98 человек, погибли 90 человек. С начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4819 человек, в том числе 81 ребенок.
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