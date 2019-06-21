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РИА Новости

Замглавреда "России сегодня" назвала СМИ партнерами государства

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Опыт работы СМИ в инновационных форматах крайне важен в реализации социальной повестки государства и решении острых социальных проблем, заявила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева в рамках III Форума социальных инноваций регионов.
По ее словам, сегодня медиа присутствуют в этой сфере не только как институт, отвечающий за информационное сопровождение социальных инициатив и программ, но и как партнер в разрешении различных проблем и недоразумений.
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"СМИ выступают и как инструмент, медиатор взаимодействия общества и государства, и как точка проверки, как увеличительное стекло, мегафон. Журналисты находят драмы и трагедии простых людей и информируют об этом государственные институты, добиваясь, призывая, иногда даже нагнетая, если государство в лице отдельных чиновников и структур не слышит", - сказала заместитель главреда.
Как отметила Лосева, ряд уже существующих проектов, в том числе созданных МИА "Россия сегодня", демонстрирует эффективность работы СМИ в инновационных форматах, что особенно важно в социальной журналистике.
"Когда аудитория становится тефлоновой, потому что слишком много информации, нечувствительной к чужой беде, перестает проникаться болью к проблеме маленького человека, именно инновационные жанры помогают пробиться к пользователю, помочь ему сопереживать и сочувствовать герою", – подчеркнула она.
Так, например, VR-проекты агентства "Механика аутизма. Почему они так реагируют" и "Слепые в большом городе", получившие множество премий, включая международные, позволяют, по словам Лосевой, буквально почувствовать себя на месте человека с ограниченными возможностями, что кардинально меняет отношение аудитории к проблеме.
"Это дает зашкаливающий уровень эмпатии и сострадания. Так высокие технологии в журналистике становятся подспорьем для глобальных процессов социальной настройки общества и государства", – отметила она.
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МИА "Россия сегодня"Наталья ЛосеваРоссияОбщество
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