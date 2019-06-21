Пойманную в Норильске белую медведицу доставили в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Белую медведицу, пойманную ранее в Норильске, доставили на самолете в Красноярск, сообщили РИА Новости в парке флоры и фауны "Роев ручей".
Ранее сообщалось, что жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя. Зоологи "Роева ручья" вместе с норильскими коллегами поймали животное и поместили на базу местной службы спасения. На вид животному около года, вес – около 200 килограммов.
"Животное прибыло в Красноярск. Сейчас его перевозят на грузовике в парк флоры и фауны. Здесь его полностью обследуют", - сказал собеседник агентства.
Решение о транспортировке в Красноярск продиктовано состоянием здоровья медведицы – в краевом центре животное будет полностью обследовано и пройдет необходимое лечение.
На официальной странице парка "Роев ручей" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что пойманный медведь является животным, которое держали для будущей контрабандной продажи.
"Есть предположение, что это может быть белый медведь, которого держали для будущей контрабандной продажи его или его шкуры, но побоялись ужесточения надзора за соблюдением закона и выпустили на свободу. О том, что медведь мог долгое время находиться рядом с людьми, говорит и то, что хищник подпускает человека к себе достаточно близко, хотя рядом с поселением медведица находилась недолго, всего несколько дней", - говорится в сообщении.