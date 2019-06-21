Пойманную в Норильске белую медведицу доставили в Красноярск

"Есть предположение, что это может быть белый медведь, которого держали для будущей контрабандной продажи его или его шкуры, но побоялись ужесточения надзора за соблюдением закона и выпустили на свободу. О том, что медведь мог долгое время находиться рядом с людьми, говорит и то, что хищник подпускает человека к себе достаточно близко, хотя рядом с поселением медведица находилась недолго, всего несколько дней", - говорится в сообщении.