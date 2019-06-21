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РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил проект о запрете бестиражных лотерей в интернете

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на противодействие незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 26 июня.
В целях недопущения проведения азартных игр под видом лотерей проект вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".
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Сейчас никакого прямого запрета на бестиражные лотереи в интернете нет и все это является такой "сероватой" зоной", напомнил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Поэтому прямо прямой запрет. Это одна из основных наших новаций с точки зрения борьбы с незаконными играми", - пояснил он.
Комитет поддержал четыре поправки к законопроекту, которые, в том числе уточняют полномочия правительства РФ и количество контрактов на проведение лотерей. Согласно поправкам, Минспорт сможет заключать не более одного контракта на проведение лотерей, Минфин - не более двух контрактов, один из которых с оператором, определенным решением правительства.
Сейчас размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения должен составлять не менее 50%. Законопроект устанавливает верхний предел размера призового фонда - не более 70%. Размер целевых отчислений от лотереи должен будет составлять 10% разницы между суммой выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как сейчас.
Минимальный срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей выполнение обязательств оператора лотереи по выплате целевых отчислений от ее проведения, сокращается с пяти лет до одного года. Помимо этого, предусматривается упразднение реестра лотерейных терминалов.
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