Комитет Госдумы одобрил проект о запрете бестиражных лотерей в интернете

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на противодействие незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 26 июня.

В целях недопущения проведения азартных игр под видом лотерей проект вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".

Сейчас никакого прямого запрета на бестиражные лотереи в интернете нет и все это является такой "сероватой" зоной", напомнил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Поэтому прямо прямой запрет. Это одна из основных наших новаций с точки зрения борьбы с незаконными играми", - пояснил он.

Комитет поддержал четыре поправки к законопроекту, которые, в том числе уточняют полномочия правительства РФ и количество контрактов на проведение лотерей. Согласно поправкам, Минспорт сможет заключать не более одного контракта на проведение лотерей, Минфин - не более двух контрактов, один из которых с оператором, определенным решением правительства.

Сейчас размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения должен составлять не менее 50%. Законопроект устанавливает верхний предел размера призового фонда - не более 70%. Размер целевых отчислений от лотереи должен будет составлять 10% разницы между суммой выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как сейчас.