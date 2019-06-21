Международный фестиваль йоги в Москве

"Иога" в переводе с санскрита означает "упражнение", "объединение", "связь" и "гармония".
"Иога" в переводе с санскрита означает "упражнение", "объединение", "связь" и "гармония".
Эта древняя практика зародилась в Индии, но завоевала популярность во всем мире.
Эта древняя практика зародилась в Индии, но завоевала популярность во всем мире.
Йогу любят за то, что она укрепляет здоровье и помогает справиться со стрессом.
Йогу любят за то, что она укрепляет здоровье и помогает справиться со стрессом.
В Международном фестивале йоги в Москве приняли участие десятки школ.
В Международном фестивале йоги в Москве приняли участие десятки школ.
Преподаватели проводили для всех желающих мастер-классы по йоге и медитации.
Преподаватели проводили для всех желающих мастер-классы по йоге и медитации.
Здесь можно было освоить дыхательные практики, упражнения для уравновешивания эмоций и коррекции осанки.
Здесь можно было освоить дыхательные практики, упражнения для уравновешивания эмоций и коррекции осанки.
Участвовать в занятиях могли все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.
Участвовать в занятиях могли все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.
Кроме того, посетителей фестиваля ждала культурная программа с индийскими танцами и музыкой.
Кроме того, посетителей фестиваля ждала культурная программа с индийскими танцами и музыкой.
Фестиваль йоги в Москве проводили при поддержке столичного правительства и Индийского национального культурного центра "Сита".
Фестиваль йоги в Москве проводили при поддержке столичного правительства и Индийского национального культурного центра "Сита".
Праздник не случайно состоялся в День летнего солнцестояния.
Праздник не случайно состоялся в День летнего солнцестояния.
С 2015 года в самый длинный в день в году празднуют Международный день йоги.
С 2015 года в самый длинный в день в году празднуют Международный день йоги.
Такую идею предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Такую идею предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Государства, представленные в Генеральной Ассамблее ООН, поддержали начинание.
Государства, представленные в Генеральной Ассамблее ООН, поддержали начинание.
Международный фестиваль йоги в парке "Зарядье".