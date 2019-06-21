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РИА Новости

Международный фестиваль йоги в Москве

Вчера, 16:45
1099
В Москве состоялся Международный фестиваль йоги. Посетители парка "Зарядье" смогли не только принять участие в занятиях и мастер-классах, но и многое узнать об индийской культуре и традициях. Кадры с фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Иога" в переводе с санскрита означает "упражнение", "объединение", "связь" и "гармония".

Участники проекта 365YogaDay во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
1 из 14

"Иога" в переводе с санскрита означает "упражнение", "объединение", "связь" и "гармония".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Эта древняя практика зародилась в Индии, но завоевала популярность во всем мире.

Учитель медитации в традиции кундалини тантра йоги Шива Гириш (на первом плане) вместе с участниками во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
2 из 14

Эта древняя практика зародилась в Индии, но завоевала популярность во всем мире.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Йогу любят за то, что она укрепляет здоровье и помогает справиться со стрессом.

На занятии по тантра йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
3 из 14

Йогу любят за то, что она укрепляет здоровье и помогает справиться со стрессом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В Международном фестивале йоги в Москве приняли участие десятки школ.

Участница Йога центра Проект развитие на занятии по DETOX йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
4 из 14

В Международном фестивале йоги в Москве приняли участие десятки школ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Преподаватели проводили для всех желающих мастер-классы по йоге и медитации.

Участница на мастер классе Практика в потоке с элементами Универсальной Йоги центра йоги Yoga Room во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
5 из 14

Преподаватели проводили для всех желающих мастер-классы по йоге и медитации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Здесь можно было освоить дыхательные практики, упражнения для уравновешивания эмоций и коррекции осанки.

Участники на мастер классе Практика в потоке с элементами Универсальной Йоги центра йоги Yoga Room во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
6 из 14

Здесь можно было освоить дыхательные практики, упражнения для уравновешивания эмоций и коррекции осанки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участвовать в занятиях могли все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.

Участница Йога центра Проект развитие на занятии по DETOX йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
7 из 14

Участвовать в занятиях могли все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, посетителей фестиваля ждала культурная программа с индийскими танцами и музыкой.

Танцовщицы индийских танцев Nritya Sabha Foundation во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
8 из 14

Кроме того, посетителей фестиваля ждала культурная программа с индийскими танцами и музыкой.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Фестиваль йоги в Москве проводили при поддержке столичного правительства и Индийского национального культурного центра "Сита".

Участники Йога центра Проект развитие на занятии по DETOX йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
9 из 14

Фестиваль йоги в Москве проводили при поддержке столичного правительства и Индийского национального культурного центра "Сита".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Праздник не случайно состоялся в День летнего солнцестояния.

На занятии по тантра йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
10 из 14

Праздник не случайно состоялся в День летнего солнцестояния.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 2015 года в самый длинный в день в году празднуют Международный день йоги.

Участники на занятии по тантра йоги во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
11 из 14

С 2015 года в самый длинный в день в году празднуют Международный день йоги.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Такую идею предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Участники на мастер классе Практика в потоке с элементами Универсальной Йоги центра йоги Yoga Room во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
12 из 14

Такую идею предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Государства, представленные в Генеральной Ассамблее ООН, поддержали начинание.

Участник проекта 365YogaDay во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
13 из 14

Государства, представленные в Генеральной Ассамблее ООН, поддержали начинание.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль йоги в парке "Зарядье".

Участница Йога центра Проект развитие на занятии по DETOX йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
14 из 14

Международный фестиваль йоги в парке "Зарядье".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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